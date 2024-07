Morì per catturare Messina Denaro, ricordato maresciallo Salvi

Questa mattina a Bagheria ha avuto luogo la celebrazione nel 17° anniversario della morte del maresciallo capo Filippo Salvi, medaglia d’oro al valore dell’arma dei carabinieri alla memoria. Nella piazza che dallo scorso anno è intitolata al caduto, alla presenza del generale di brigata Luciano Magrini, comandante provinciale di Palermo, del tenente colonnello Antonello Parasiliti, comandante del reparto anticrimine, di Filippo Tripoli, Sindaco di Bagheria, delle autorità civili e militari, dei familiari del caduto, di una delegazione di Carabinieri di ogni ordine e grado e dei colleghi in congedo dell’associazione nazionale Carabinieri, è stata commemorata la vittima deceduta in servizio il 12 luglio del 2007, sul Monte Catalfano di Bagheria. Il generale Magrini, accompagnato dai genitori del decorato e dal sindaco, dopo la lettura della biografia del militare e della motivazione dell’onorificenza concessa, ha deposto una corona d’alloro ai piedi della targa che ricorda il maresciallo Salvi. Nel suo intervento, il comandante provinciale ha sottolineato l’importanza del ricordo degli eroi dell’arma che hanno donato la loro vita per l’interesse superiore della tutela dello Stato e delle libere Istituzioni. In seguito, presso la chiesa del Santo Sepolcro, è stata officiata una messa in suffragio del decorato da don Filippo Custode. In quest’occasione, Ezio Buzzi, ispettore regionale dell’associazione nazionale carabinieri, ha consegnato ai genitori del maresciallo Salvi la pergamena di “Soci d’onore” in quanto detentori della medaglia d’oro tributata al figlio caduto in servizio. Nel corso delle attività d’indagine per localizzare il latitante Matteo Messina Denaro, il 12 luglio 2007, nel comune di Bagheria (Pa), il Maresciallo Salvi trovò la morte: durante le operazioni di installazione di un sistema di videosorveglianza a distanza, dopo essersi arrampicato su una parete rocciosa del monte Catalfano, precipitò accidentalmente nella scarpata sottostante, perdendo la vita a seguito del violento impatto dopo una caduta di oltre 40 metri.