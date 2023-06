Pestato in strada da tre giovani: 15enne soccorso dai Carabinieri

Un ragazzo di 15 anni è stato aggredito da tre giovani in via Maqueda la scorsa notte a Palermo. Le botte gli hanno provocato un forte trauma facciale e la perdita di alcuni denti. Il ragazzo ha vagato per diversi minuti con il volto insanguinato fino a quando è stato soccorso dai carabinieri nella zona del Teatro Massimo.

A denunciare l’aggressione la sorella che sui social chiede ai testimoni di farsi avanti per cercare di risalire agli autori del ferimento del fratello. “Forse per la prima volta in vita mia devo chiedere aiuto al potere dei social, faccio questo post al solo scopo di reperire più informazioni possibili per poter denunciare con più dettagli possibili alle forze dell’ordine l’accaduto”, scrive.