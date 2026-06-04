Scoperta maxi discarica abusiva con oltre 100 veicoli non più circolanti

Una discarica abusiva realizzata in contrada Carsoli di Termini Imerese è stata sequestrata dai carabinieri che l’hanno scoperta durante un sorvolo nella zona dell’elicottero dell’Arma.

Sono stati denunciati un 61enne e una 20enne, per attività di gestione di rifiuti non autorizzata e combustione illecita di scarti. Nel fondo privato, di circa tre ettari, erano depositati 115 veicoli non più circolanti. L’ispezione dei militari con i carabinieri del nucleo investigativo ambientale ha documentato la presenza di residui di roghi tossici utilizzati per lo smaltimento di scarti che hanno provocato inquinamento nella zona.