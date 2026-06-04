Palermo
Scoperta maxi discarica abusiva con oltre 100 veicoli non più circolanti
Nel fondo privato, di circa tre ettari, erano depositati 115 veicoli non più circolanti
Una discarica abusiva realizzata in contrada Carsoli di Termini Imerese è stata sequestrata dai carabinieri che l’hanno scoperta durante un sorvolo nella zona dell’elicottero dell’Arma.
Sono stati denunciati un 61enne e una 20enne, per attività di gestione di rifiuti non autorizzata e combustione illecita di scarti. Nel fondo privato, di circa tre ettari, erano depositati 115 veicoli non più circolanti. L’ispezione dei militari con i carabinieri del nucleo investigativo ambientale ha documentato la presenza di residui di roghi tossici utilizzati per lo smaltimento di scarti che hanno provocato inquinamento nella zona.
Redazione
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