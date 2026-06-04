Palermo

Scoperta maxi discarica abusiva con oltre 100 veicoli non più circolanti

Nel fondo privato, di circa tre ettari, erano depositati 115 veicoli non più circolanti

Pubblicato 26 minuti fa
Da Redazione

Una discarica abusiva realizzata in contrada Carsoli di Termini Imerese è stata sequestrata dai carabinieri che l’hanno scoperta durante un sorvolo nella zona dell’elicottero dell’Arma.

Sono stati denunciati un 61enne e una 20enne, per attività di gestione di rifiuti non autorizzata e combustione illecita di scarti. Nel fondo privato, di circa tre ettari, erano depositati 115 veicoli non più circolanti. L’ispezione dei militari con i carabinieri del nucleo investigativo ambientale ha documentato la presenza di residui di roghi tossici utilizzati per lo smaltimento di scarti che hanno provocato inquinamento nella zona. 

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N.19/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N.19/2026
Pagina 1 di 15
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:

Ultime Notizie

Agrigento

Corruzione, indagati il deputato Riccardo Gallo e il manager Asp Capodieci (NOMI)
AperturaIn aggiornamento

Corruzione, chiesta cattura del deputato Riccardo Gallo e del direttore dell’Asp Capodieci
Apertura

Falsi carabinieri truffano anziano nell’Agrigentino, colpo da 10 mila euro 
Agrigento

Via Atenea, 20enne ubriaco crea il caos molestando passanti e commercianti 
Apertura

Occupa abusivamente appartamento, vicini chiamano i carabinieri: denunciato 
banner italpress istituzionale banner italpress tv