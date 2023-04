Caterina Chinnici lascia il Pd e passa a Forza Italia: “idee lontane con Schlein”

“Io ero una indipendente, lo sono e lo sarò sempre e così ho deciso di aderire al Ppe, nella delegazione di Forza Italia”. Caterina Chinnici, eurodeputata eletta nelle file del Partito democratico e candidata governatrice in Sicilia alle ultime elezioni regionali, rompe così il suo silenzio e con il ‘Corriere della Sera’ parla del suo passaggio tra gli azzurri. “Sono stata sempre una moderata”, afferma la figlia di Rocco Chinnici, magistrato ucciso dalla mafia a Palermo, prima di rispondere a una domanda su cosa l’abbia spinta a lasciare i dem per approdare a Forza Italia: “In questo ultimo periodo ma in generale nel corso di questa legislatura, che ha visto cambiare profondamente il Parlamento, mi sono sentita sempre più a disagio. Mi sono spesso trovata a condividere il mio lavoro e impegno con i colleghi del Ppe, con cui ho anche ottimi rapporti personali, che con quelli del mio gruppo”. E ancora: “Io sono un tecnico, non un politico, ho sempre lavorato sui temi giuridici, sulla sicurezza. E su queste tematiche ultimamente mi sentivo molto sola”. E alla domanda sui rapporti con la neo segretaria del Pd Elly Schlein, Chinnici risponde: “Conosco Elly da tanto, ne apprezzo l’autenticità dell’impegno. Ma su alcuni temi abbiamo visioni diverse, e inoltre il gruppo dei socialisti e democratici nel tempo si è spostato sempre più a sinistra. Troppo, per me”. Chinnici spiega ad esempio che “quando si parla di diritti delle coppie che vengono prima dei bambini, pur essendo io molto aperta – evidenzia -, non posso condividere”. E infine l’adesione a Forza Italia, con il ruolo del ministro degli Esteri Antonio Tajani: “Con lui ci conosciamo e stimiamo reciprocamente dal 2014. È stato sempre un rapporto di grande collaborazione e sì, ultimamente ci siamo parlati. Sono stati importanti i contatti sia con lui sia con la mia amica Rita Dalla Chiesa”.