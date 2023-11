Comune: approvato lo statuto della Fondazione Agrigento capitale della cultura 2025

Con diciassette voti favorevoli e tre contrari (quattro assenti), il Consiglio comunale di Agrigento ha approvato lo statuto della Fondazione Agrigento capitale della cultura 2025. Primo passo in avanti verso l’evento di primaria importanza per la nostra città anche se non sono mancati durante il Consiglio momenti difficili. L’approvazione dello statuto adesso dovrà passare al vaglio del Comune di Lampedusa e al Consorzio universitario Empedocle che avranno il compito di approvare lo statuto appena votato ad Agrigento. Numerose e sostanziali le modifiche apportate rispetto al testo del regolamento dello statuto portato in Consiglio dalla Giunta: esclusione dal novero dei soci fondatori dell’Associazione Me,No; riduzione del mandato che passa dal 2033 al 2028; nomina del direttore generale affidata al Cda.