Consulta del turismo, Picarella: “Sfruttare l’occasione del 2025”

“Agrigento con la nomina di Capitale della Cultura 2025 ha una occasione unica di rilancio della sua economia basata sull’accoglienza turistica. Una città che negli ultimi anni sta avendo la massima attenzione da parte dei media che sicuramente aiutano dal punto di visto promozionale, senza nascondere altrettanta attenzione nell’evidenziare una moltitudine di fattori negativi che devono essere trattati e risolti al meglio e nel più breve tempo possibile.” Così il presidente di Federalberghi Francesco Picarella in occasione dell’incontro che si svolgerà con il sindaco Franco Miccichè insieme agli imprenditori del settore turismo.

“La convocazione da parte dell’amministrazione della consulta del turismo – per certi versi tardiva – è stata più che mai propizia, come momento utile di condivisione al fine di migliorare e cercare di essere maggiormente competitivi sui mercati turistici, primo fra tutti l’attuazione del programma di Agrigento Capitale della Cultura.

Pur non mancando le legittime critiche è sicuramente apprezzabile l’attenzione mostrata dall’amministrazione e l’impegno nel voler coinvolgere maggiormente il tessuto produttivo locale sulle strategie turistiche del futuro, continua Picarella.

L’occasione è stata utile per presentare all’amministrazione ed a tutti i componenti della consulta il Progetto di marketing turistico sviluppato da Confcommercio Agrigento che vuole mettere in atto a partire dal prossimo anno, in preparazione del giubileo della cultura che vedrà la città di Agrigento protagonista assoluta nel 2025,”ha concluso il presidente di Federalberghi