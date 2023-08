Democrazia partecipata, Vullo: “Approvato in giunta il nuovo regolamento”

“E’ stata approvata attraverso la delibera di Giunta la proposta del nuovo regolamento della democrazia partecipata. Adesso dopo i passaggi tecnici in commissione e in consiglio, il provvedimento sarà operativo”. A darne nota è l’Assessore ai servizi sociali del Comune di Agrigento Marco Vullo.

“Ce l’abbiamo fatta, sono veramente soddisfatto che finalmente questa forma di democrazia diretta che vede il cittadino protagonista nei processi decisionali troverà piena applicazione nell’interesse della collettività e apporterà segnali positivi per la crescita sociale e civica e di integrazione nella città di Agrigento.Il mio Assessorato si è prodigato nella realizzazione di questo regolamento di Democrazia Partecipata, attraverso il progetto “Spendiamoli Insieme” con i comuni di Porto Empedocle e Realmonte che attenzionava soprattutto la problematica migranti.Questo strumento con l’approvazione in Giunta è stato aggiornato alla normativa vigente, il 2% del bilancio comunale potrà essere speso su indicazione del cittadino per finalità sociali e di integrazione.Invito e sono certo che i colleghi di Aula Sollano risponderanno con celerità ed impegno, (sia le commissioni consiliari competenti sia tutto il consiglio comunale), al fine di accelerare e dare seguito a questo strumento diretto e democratico di crescita e di scelte civili che partono dal basso: (Assocazioni, Club Service, Sociale). Le tre “esse”: (Solidarietà, sussidiarietà e socialità) sono tre temi importantissimi che possono dare slancio a un’intera comunità.Si apre per la politica ma soprattutto per la città una fase nuova, partecipativa ed inclusiva ed è l’obiettivo che mi prefisso quotidianamente con l’Assessorato ai servizi sociali per allargare sempre più e in modo inclusivo iniziative e progetti aperti e collaborativi che mettono al centro la collettività in tutti i suoi aspetti. Mi corre l’obbligo di ringraziare il Dirigente del settore Avv. Insalaco e il funzionario Gambino che ha predisposto gli atti”.