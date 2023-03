Elezioni a Menfi, Vito Clemente è il secondo candidato a sindaco

A Menfi s’infiamma la campagna elettorale in vista delle prossime elezioni amministrative di fine maggio. Dopo la candidatura a sindaco di Ludovico Viviani a scendere in campo adesso è Vito Clemente appoggiato dal Movimento Civico 92013 che sabato 1 Aprile alle ore 21.30 nella sede di via della Vittoria 229 (accanto Birreria Italia), aprirò il suo comitato elettorale.

Vito Clemente, dipendente del Consorzio di Bonifica AG3, di anni 52, cinque volte in seno al consiglio comunale della cittadina del vino, è stato anche presidente del consiglio comunale di Menfi.

L’uscente sindaco Marilena Mauceri non ha sciolto le riserve su una sua possibile ricandidatura.