Elezioni, Sud Chiama Nord cerca candidati a Naro

Il Coordinatore Provinciale di Sud Chiama Nord, Giuseppe Di Rosa, dopo avere ufficialmente annunciato il sostegno incondizionato al candidato sindaco Prof. Totò Petrotto a Racalmuto. Non si ferma e nel quadro di un’azione volta a promuovere il progresso e il benessere delle comunità locali, si rivolge alla cittadinanza di Naro, chiamando a raccolta i moderati e coloro che nutrono un autentico interesse per il futuro della città. “Liberiamo Naro”, ha dichiarato Giuseppe Di Rosa “ho già alcune interlocuzioni con persone “libere” nel pensiero e sono convinto che aprendo le porte alle altre forze sane del paese, possiamo trovare tutti assieme un equilibrio che ci conduca verso la scelta di un candidato genuinamente rappresentativo della comunità Narese, indipendentemente dalle affiliazioni politiche. Ricordando il ruolo di rilievo assunto in Sicilia dal nostro partito e dal nostro leader, Cateno De Luca, il Coordinatore Provinciale ha sottolineato l’importanza di rompere con il passato politico e di aprire le porte a tutti coloro che desiderano sinceramente il progresso di Naro. “Sulla stessa linea di apertura verso i nostri alleati e chiunque sia motivato a contribuire al rinnovamento di Naro, Sud Chiama Nord si impegna a rilanciare la città,” ha concluso Giuseppe DI ROSA. “Insieme, possiamo creare un futuro migliore per tutti i Naresi. Il movimento Sud Chiama Nord invita pertanto tutti coloro che condividono questa visione a unirsi a noi nella costruzione di una Naro più forte e prospera.”