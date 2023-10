Facebook blocca il profilo di Totò Cuffaro, il leader della Dc chiama gli avvocati

Bloccato il profilo personale Facebook di Totò Cuffaro. A informare dirigenti, militanti e simpatizzanti è lo stesso segretario nazionale della Dc, che invita tutti a seguire la sua attività politica in un’altra pagina del social network (https://www.facebook.com/TotoCuffaroPaginaUfficiale).

“Ai tantissimi amici che mi contattano in queste ore chiedendomi per quale motivo io li abbia rimossi o bloccati, dal mio profilo personale Facebook – scrive Cuffaro – tengo a comunicare che non è una mia volontà, ma, bensì, che Facebook ha deciso di disattivare, senza motivazioni e spiegazioni, il mio profilo. Con i miei legali stiamo attualmente cercando di comprenderne le ragioni (se ci sono) di questa decisione, che di certo non rispetta in alcun modo il mio diritto alla privacy”.