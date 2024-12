Finanziaria, La Rocca Ruvolo: “Risorse importanti per i territori grazie a sinergia tra governo e Ars”

“Anche quest’anno siamo riusciti ad evitare l’esercizio provvisorio grazie a un lavoro svolto in sinergia e con senso di responsabilità tra l’Ars e il Governo regionale. E’ un risultato importante che assicura risorse per circa un miliardo di euro utili per affrontare le emergenze e ad assicurare ai cittadini i servizi essenziali e sostegno alle persone più fragili. Un ringraziamento al presidente della Regione, Renato Schifani, e a tutti gli assessori per aver accolto le istanze e i progetti provenienti dai territori e in particolare della provincia di Agrigento che consentono anche una significativa riqualificazione di numerosi spazi pubblici”. Lo scrive in una nota la deputata di Forza Italia all’Ars, Margherita La Rocca Ruvolo, a margine dell’approvazione della manovra finanziaria.

“Diversi i finanziamenti per l’Agrigentino, tra cui quelli previsti dai emendamenti Questo il risultato ottenuto per la mia provincia con il mio impegno: finanziamento da 70 mila euro al Comune di Camastra per l’implementazione di vari elementi di arredo urbano e riqualificazione del centro storico; 50 mila euro al Comune di Montevago per i lavori di riqualificazione e arredi della Sala Consiliare; 25 mila euro per la Parrocchia Santa Barbara di Licata per acquisto arredi; 50 mila euro alle Parrocchie Beata Maria Vergine Monserrato di Licata e per la Parrocchia Beata Maria Vergine di Sabuci di Licata, per rifacimento portoni ed intonaci; 25 mila euro alla Parrocchia S. Nicolò di Bari di Ribera per la ristrutturazione dei locali dell’Oratorio “Carlo Acutis”; 220 migliaia di euro da destinare al Comune di Montevago, per i lavori urgenti per l’igiene e la salute pubblica di ripristino allacci fognari degli alloggi palazzine di Via XV gennaio e Corso del Popolo nel centro di Montevago.

Poi: 250 mila al Comune di Montevago per i prospetti e il ripristino delle zone ammaliate del Santuario Madonna delle Grazie; 30 mila euro al Comune di Montevago per l’organizzazione della 35^ edizione del Carnevale 2025; 130 mila al Comune di Menfi, così ripartiti: 100 mila euro per lavori di manutenzione del depuratore comunale ed aree pertinenziali e per arredo urbano 30 mila di euro; 100 mila euro al Comune di Santa Margherita di Belìce per lavori di manutenzione ordinaria della viabilità urbana ed extraurbana; 20 mila euro alla Parrocchia San Vincenzo Ferreri di Calamonaci per acquisto Campane e automazione delle esistenti.

Ancora: 30 mila euro da destinare all’Unità Pastorale di Cianciana SS. Trinità, BMV del Carmelo, Samt’Antonio di Padova di Cianciana per arredo all’interno della Chiesa incluse sedie, elettrificazione campane, amplificazione e casette; 100 mila euro all’Arcidiocesi di Agrigento per la manutenzione straordinaria delle coperture della Chiesa Divina Misericordia di Canicatti; 85 mila di euro da destinare all’Arcidiocesi di Agrigento, per il completamento dei lavori di manutenzione straordinaria dell’Opera di Gioeni, locali di via oblati; 100 mila euro all’Arcidiocesi di Agrigento per i lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza delle coperture della Chiesa del Santissimo Crocifisso di Raffadali”.

Infine: 100 mila euro al Comune di Sambuca Sicilia per implementazione di vari elementi di arredo urbano e riqualificazione del centro storico e 100 mila euro all’Arcidiocesi di Agrigento per manutenzione straordinaria dei locali annessi adibiti a oratorio della Chiesa San Michele Arcangelo di Sciacca”.