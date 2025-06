Pagamento ticket al Poliambulatorio, i consiglieri di maggioranza: “mozione superflua”

In riferimento alla mozione presentata dal Consigliere comunale del PD, Ugo Farulla, I consiglieri comunali di maggioranza di Palma di Montechiaro, ritengono doveroso fornire alcune precisazioni a tutela della verità dei fatti e del corretto operato della massima assise cittadina.

“Si precisa che l’amministrazione guidata dal Sindaco Stefano Castellino da sempre vicina alla propria cittadinanza ha sempre combattuto con forza e a denti stretti contro tutti i disservizi causati da enti non comunali e comunali per risolvere in modo serio ed efficace e garantire tutti i servizi ai propri cittadini. Il Consiglio Comunale ha sempre lavorato insieme all’Amministrazione con grande serietà e coinvolgimento di tutti per portare Palma di Montechiaro al passo con i tempi e dare servizi e attrezzature di alto livello e lo dimostrano le carte e i risultati ottenuti negli ultimi anni, diventando Palma esempio per le città limitrofe e non solo. Come Consiglieri Comunali di Maggioranza ci vergogniamo di trovarci di fronte a proposte insensate e scritte solo per trovare spazio personale con propaganda da caffè letterario anglosassone. Un consiglio Comunale giovane che si confronta su tutto e che cerca con il confronto anche con chi è solo interessato alla visibilità, per risolvere le problematiche cittadine. La mozione in oggetto è stata respinta non per mancanza di sensibilità verso le esigenze dei cittadini, bensì perché ritenuta superflua rispetto alle azioni già avviate dall’Amministrazione comunale in sinergia con le autorità sanitarie competenti, peraltro alla presenza di una delegazione Cgil pensionati. Rigraziamo il Sindaco Stefano Castellino ed il Direttore Collura per essersi attivati immediatamente come sempre. È importante sottolineare che il Consiglio Comunale ha piena consapevolezza delle difficoltà affrontate da alcuni utenti e ha già intrapreso interlocuzioni istituzionali per individuare soluzioni concrete e sostenibili. Le affermazioni di Farulla, secondo cui vi sarebbe una volontà di “autodelegittimazione” del Consiglio o una presunta “improduttività”, risultano non solo infondate, ma anche lesive dell’impegno quotidiano profuso da tutti i consiglieri, indipendentemente dall’appartenenza politica, per il bene della collettività. Il confronto politico è legittimo e necessario, ma deve sempre basarsi su rispetto reciproco e veridicità delle informazioni. Dispiace constatare che, ancora una volta, si preferisca alimentare polemiche sterili piuttosto che contribuire in modo costruttivo al miglioramento dei servizi per i cittadini.

Rinnoviamo il nostro impegno per una politica trasparente, responsabile e orientata ai risultati, e invitiamo tutti gli attori istituzionali e mediatici a mantenere un tono equilibrato e rispettoso della verità”.