Lampedusa, nidificazione tartaruga caretta a Cala Croce

Nuova nidificazione a Lampedusa. Questa volta la tartaruga ha scelto la spiaggia di Cala Croce. Come di consueto il nido è stato recintato e segnalato e sarà monitorato dal personale della Riserva Naturale autorizzato dal Ministero dell’Ambiente. Inoltre come ogni anno l’area sarà oggetto di Ordinanza dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Lampedusa. “Chiediamo a tutti i visitatori di rispettare pertanto l’area delimitata e di non proiettare ombra sul nido”, si legge in una nota da parte dei volontari.