Sciacca, arrivano le dimissioni del vicesindaco Fisco: “motivi personali”

A Sciacca arrivano le dimissioni dalla carica di assessore e vice sindaco dell’ingegnere Gianluca Fisco.

“Motivi strettamente personali”, dichiara Fisco nella lettera, riferite naturalmente ai suoi già noti impegni professionali. “Ringrazio la città per avermi espresso costantemente fiducia e per il consenso dato a questa coalizione. Rimango a disposizione di questa amministrazione e della mia città per qualsiasi supporto di natura tecnica e professionale”, ha concluso l’ormai ex assessore.

Il suo posto sarà occupato da Antonino Certa, che si dimetterà da consigliere comunale lasciando il posto a Giuseppe La Bella, primo dei non eletti. Ora ci si attende una rimodulazione delle deleghe da parte del sindaco Termine.