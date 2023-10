Strage di Lampedusa, Carmina con i colleghi depone corona di fiori all’Altare della Patria

L’Onorevole Ida Carmina deputato nazionale del M5S ha ricordato questa mattina assieme ai colleghi parlamentari e ai rappresentanti della società civile, la strage di 10 anni fa a largo di Lampedusa.

Il 3 ottobre 2013 si è consumata un’autentica strage di indifesi, infatti a causa del naufragio di un barcone a poche miglia dall’isola dei Conigli alle 3,15 persero la vita 368 migranti quasi tutti etiopi e eritrei su un totale di 500 migranti, ancora oggi tanti morti non furono mai recuperati, inghiottiti dal mare.

“A dieci anni di distanza oggi all’Altare della Patria a Roma abbiamo deposto una corona di fiori, continua l’On.Ida Carmina per non dimenticare questi morti invisibili.Tra l’altro in questi 10 anni, il Mediterraneo conta purtroppo ancora una lunga scia di altri morti , il fenomeno migratorio continua e di pari passo i naufragi e gli uomini e le donne in mare che rischiano di non toccare mai terra in una Europea troppo distante dalle emergenze e con dei governi che pensano che si possa risolvere l’emergenza a colpi di decreti e trattenimenti coatti”.