“Fermare la guerra e il migranticidio”, sit-in a Porto Empedocle

Al porto di Porto Empedocle si è svolto il sit-in su “Fermare la guerra e il migranticidio”, avente come fine quello di promuovere buone pratiche di accoglienza dei migranti e perché ci sia pace. L’ iniziativa, promossa dai Laici Comboniani di Agrigento con l’adesione di varie sigle antirazziste, si inquadra nella Carovana che sino al 3 ottobre 2023 percorrerà la Sicilia fermandosi in vari punti. Appuntamento partecipato che ha visto la presenza di persone provenienti dalla Spagna, “abriendo fronteras”, da Berlino ed impegnate in Val di Susa, e l’alternarsi vari interventi.

Di particolare rilievo la citazione delle parole di Papa Francesco: “siamo chiamati ad avere il massimo rispetto della dignità di ogni migrante; e ciò significa accompagnare e governare nel miglior modo possibile i flussi, costruendo ponti e non muri”, nonché il ricordo della tragedia avvenuta a Lampedusa il 3 ottobre 2013 in cui persero la vita 368 persone.