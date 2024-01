La segnalazione di Mareamico: “In contrada Caos non esiste più l’asfalto”

“In contrada Caos c’è una bretella stradale che unisce e permette il transito delle auto tra la SS 640 e la SS 115 che collega Porto Empedocle con Agrigento. L’asfalto di questa importantissima strada di collegamento non esiste più, nonostante le frequenti riparazioni effettuate da parte dei residenti. L’ANAS non interviene poichè ritiene che la strada sia di competenza comunale, mentre il Comune sostiene il contrario. Il risultato è che i cittadini nel frattempo distruggono i loro mezzi.” Lo dichiara in una nota l’associazione ambientalista Mareamico Agrigento.