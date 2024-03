Auto a fuoco nella tarda serata di ieri in via Granciara a Porto Empedocle. Le fiamme hanno avvolto e distrutto l’auto. Lanciato l’allarme sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento il rogo e messo in sicurezza l’area. Secondo i primi accertamenti pare che l’incendio sia scaturito per cause accidentali.