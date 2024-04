Rissa tra immigrati al Quadrivio Spinasanta, indagini 

Una violenta rissa tra due gruppi di immigrati è avvenuta nel pomeriggio del 25 aprile in via Regione Siciliana, nel quartiere del Quadrivio Spinasanta di Agrigento. Protagonisti della zuffa, scoppiata per motivi ancora poco chiari, almeno sei persone. Lo scrive il quotidiano La Sicilia.

I due gruppi si sono affrontati in strada davanti a passanti e residenti della zona. Sono stati questi ultimi a fare scattare l’allarme con diverse segnalazioni alle forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. All’arrivo dei militari dell’Arma i partecipanti si erano già dileguati. Al via le indagini per risalire ai protagonisti della rissa.