Cecilia Sala libera è arrivata in Italia: a Ciampino Meloni e Tajani (video)

La giornalista italiana Cecilia Sala è atterrata mercoledì alle 16:15 in Italia, all’aeroporto di Roma Ciampino, con un volo da Teheran, in Iran. Era stata scarcerata stamattina dopo una detenzione iniziata il 19 dicembre scorso, quando era stata arrestata nell’albergo in cui alloggiava.

A Ciampino la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, il ministro degli Esteri Antonio Tajani e il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, oltre alla madre Elisabetta Vernoni, il padre Renato Sala e il compagno Daniele Raineri, giornalista del Post che ha scattato la foto a corredo di questo articolo.