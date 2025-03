Gli assistenti sociali si ritrovano ad Agrigento: “Siamo spina nel fianco di ogni governo”

“Grazie al ministro Calderone che riconosce, ancora una volta, l’importanza della nostra professione, ma noi non siamo soltanto a fianco delle povertà di ieri e di oggi e dei provvedimenti che si cerca di prendere per attenuarle. Noi siamo la spina nel fianco di tutti i Governi, quello di oggi e quelli di ieri, perché ogni giorno ricordiamo le ingiustizie, gli errori, le leggi di Bilancio sbagliate o le norme che dimenticano le persone disabili o anziane, le famiglie, le bambine, i ragazzi, i migranti…”. Lo ha detto Barbara Rosina, presidente dell’ ordine assistenti sociali, al convegno organizzato con la fondazione nazionale e l’ordine regionale della Sicilia, ad Agrigento.

“Avere cura, coltivare. Perché il servizio sociale è cultura” è il titolo dell’evento al quale hanno partecipato, in presenza e on-line, 3000 assistenti sociali per ascoltare il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Calderone – che ha inviato un video – insieme ai vertici culturali e politici di Agrigento. Con la presidente di Fnas, Silvana Mordeglia e il presidente del Croas, Giuseppe Ciulla, Rosina ha ricordato che ogni assistente sociale “è un presidio di giustizia sociale, un interlocutore nei processi di accompagnamento, un professionista che tutela e orienta, spesso colmando le lacune di un sistema di protezione sociale frammentato e sotto pressione. Ogni giorno traduciamo in azione i principi fondamentali della Costituzione: il diritto all’uguaglianza, alla salute, la tutela delle famiglie, dell’infanzia, delle persone fragili, contro ogni esclusione, violenza e marginalità. Perché – ha concluso – le opportunità non siano privilegio di pochi, ma diritto di tutti”.