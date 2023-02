Migranti: 4 bare in partenza da Lampedusa su traghetto linea

Quattro delle 12 salme, fra cui quella di un bambino, ammassate nella camera mortuaria del cimitero di Cala Pisana, in serata, lasceranno Lampedusa e con il traghetto di linea, all’alba di domani, giungeranno a Porto Empedocle. Il sindaco delle Pelagie, Filippo Mannino, è riuscito a trovare dei cimiteri dove potranno essere tumulate.

“I documenti erano pronti, non riuscivamo però a trovare disponibilità affinché queste bare venissero accolti nei cimiteri agrigentini. Oggi ci sono riuscito – ha spiegato Mannino – e le bare partiranno con il traghetto della sera”. Due verranno tumulate al cimitero di Comitini, una ad Agrigento e un’altra a Joppolo Giancaxio. “Ringrazio i miei colleghi per la disponibilità. C’è difficoltà a trovare sepolture, ma i sindaci della provincia non mi stanno lasciando da solo – ha detto Mannino – .