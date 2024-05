Omicidio-suicidio a Palermo: lei era una vigilessa, il compagno un commercialista 

Era una vigilessa del comando della Polizia municipale di Palermo la donna trovata morta con il compagno in un appartamento di via Notarbartolo a Palermo. Sembra che sia stata usata l’arma della donna per l’omicidio-suicidio. Il compagno era un commercialista. Sul posto i carabinieri. Secondo una prima ipotesi investigativa sembra che a sparare per prima sia stata la donna che poi si sarebbe tolta la vita.

FOTO BLOGSICILIA.IT