San Giovanni Gemini, minacce e schiaffi alla moglie: arrestato 39enne

I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Cammarata hanno arrestato, in flagranza di reato, un trentanovenne di San Giovanni Gemini, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di maltrattamenti in famiglia nei confronti della moglie.

L’operazione è scattata a seguito di una richiesta di intervento al 112 da parte della donna, che aveva chiesto aiuto perché il marito era in stato di escandescenza e l’aveva schiaffeggiata e minacciata di morte davanti ai loro figli. I militari della radiomobile si sono immediatamente recati presso l’abitazione della vittima e hanno trovato l’uomo che, nonostante la presenza dei carabinieri, continuava ad agitarsi e a scagliarsi contro la moglie minacciandola e insultandola, per poi essere definitivamente bloccato e condotto in caserma.

Subito dopo l’arresto, i militari hanno informato la Procura della Repubblica di Agrigento, che ha disposto la procedura di “Codice Rosso” per i casi di violenza domestica. In seguito all’udienza di convalida, l’uomo è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.