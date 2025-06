Scontro tra tre auto, coinvolti cinque giovani: uno è in coma

Un giovane in coma e quattro feriti. Questo il bilancio del grave incidente stradale che si è verificato ieri sera nella zona di Birgi, a Marsala. Tre le vetture coinvolte: una Fiat Punto bianca, una Mini Cooper e una Citroën con a bordo due ragazze. Cinque in totale i giovani rimasti coinvolti nel violento impatto.

A destare maggiore preoccupazione sono le condizioni del giovane conducente della Fiat Punto, che versa in coma. Dopo un primo intervento d’urgenza all’ospedale “Paolo Borsellino” di Marsala, i medici hanno disposto il trasferimento in elisoccorso presso l’ospedale “Cervello” di Palermo, dove il ragazzo è stato sottoposto a delicati interventi chirurgici. Le sue condizioni restano critiche, con prognosi riservata.

La dinamica dell’incidente non è ancora del tutto chiara. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i soccorritori del 118, i vigili del fuoco, i carabinieri e la polizia. Le operazioni di soccorso e messa in sicurezza dell’area si sono protratte per diverse ore. (Foto tp24.it)