Si schianta con auto: morto catanese di 47anni, grave il passeggero

Un uomo di 47 anni di Catania ha perso il controllo della sua auto, una Mercedes classe A, ed è morto in un incidente stradale autonomo nell’ autostrada A 20 nei pressi dello svincolo di Milazzo in direzione Messina. Un’altra persona che viaggiava con lui è rimasta gravemente ferita ed è stata trasferita in elisoccorso al Policlinico di Messina. Sul posto la Polstrada per accertare la dinamica e gestire il traffico.

Sempre a Milazzo, questa mattina, a perdete la vita era stato ilventiseienne, Alessandro Scalzo, finito con la propria moto contro il palo della pubblica illuminazione poco prima del semaforo che regola l’accesso allo svincolo di piazza Tusa nel quartiere di San Giovanni.

Alessandro Scalzo, la vittima

L’incidente è avvenuto intorno alle 3,30. Alessandro lavorava su una delle navi della Caronte & Tourist, molto conosciuto nella città del Capo e amato da tutti. Era tifosissimo del Milazzo.