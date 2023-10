Il comune di Realmonte riceve il Riconoscimento Ambasciatori Nazionali

Si è svolta nella Sala Capitolare del Senato della Repubblica a Roma, la cerimonia di consegna del Riconoscimento Ambasciatori Nazionali, Comuni Italiani & Ambasciatori d’eccelllenza. Un tributo ai Comuni e alle imprese più attenti al benessere delle loro comunità. Tra i comuni d’Italia, anche Realmonte. Il sindaco Sabrina Lattuca, ha ricevuto il prestigioso riconoscimento di Ambasciatore del Territorio, per la positiva ricaduta sociale di altrettanti rispettivi progetti. Un prestigioso evento che ha celebrato i Comuni e le imprese d’Italia più capaci di incidere sul benessere delle comunità di riferimento, attraverso particolari azioni amministrative o politiche aziendali illuminate. “Sono molto soddisfatta per questo importantissimo riconoscimento – ha detto il sindaco di Realmonte, Sabrina Lattuca-quale “Ambasciatore del Territorio” che restituisce la passione, la costanza e lo spirito di servizio con cui abbiamo raggiunto tanti obiettivi: da ultimo, l’acquisizione a titolo gratuito della Scala dei Turchi , un magnifico monumento naturalistico candidato a diventare bene UNESCO”.

La prestigiosa iniziativa, promossa dall’associazione Liber, da anni impegnata nella valorizzazione del merito italiano, in collaborazione con la casa editrice Rde dell’editore Riccardo Dell’Anna, con il patrocinio dal Senato della Repubblica,della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dei ministeri dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, delle Infrastrutture e dei Trasporti, dell’Economia e delle Finanze, della Cultura, dell’Interno, delle Imprese e del Made in Italy, del Turismo, del Lavoro e delle Politiche Sociali, unitamente al Ministro per le Disabilità, all’Istat, all’Anci, alla Corte dei Conti, al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e alla Guardia Costiera. Durante la cerimonia saranno anche resi noti i nomi dei 57 Comuni e delle 16 imprese selezionati dall’Osservatorio delle Eccellenze Italiane di Rde, quali protagonisti del volume di pregio Comuni Italiani & Ambasciatori d’Eccellenza, di prossima pubblicazione. A sovrintendere il Premio Ambasciatori Nazionali, un autorevole Comitato d’Onore Presieduto dal Dr. Angelo Canale, Procuratore Generale della Corte dei Conti. La cerimonia, condotta dalla giornalista e conduttrice RAI Eleonora Daniele è stata introdotta dai saluti della presidente di Liber Verdiana Dell’Anna e dell’editore Riccardo Dell’Anna. Prima della premiazione, l’evento ha ospitato la tavola rotonda intitolata Comunità, imprese, pubbliche amministrazioni proattive e lungimiranti: insieme per il futuro dell’eccellenza italiana. All’incontro sono intervenuti Angelo Canale, Procuratore Generale della Corte dei conti, Claudio Sgaraglia, Capo Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali al Ministero dell’Interno, Erika Guerri, Capo di Gabinetto del Ministero del Turismo, Mario Antonio Scino, Capo di Gabinetto del Ministero dell’Ambiente e Sicurezza Energetica, Laura Lega, Capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile presso il Ministero dell’Interno, Donato Luciano, Vice Capo di Gabinetto Vicario del Ministero della Cultura, Barbara Luisi, Direttore Generale dell’Ufficio di Gabinetto al Ministero dell’Economie e delle Finanze e Nicola Carlone, Comandante Generale del Corpo Capitanerie di porto e Guardia Costiera.