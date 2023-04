Ribera, integrazione oraria ai lavoratori Asu: da 20 a 36 ore settimanali

“Con delibera di Giunta – afferma il Sindaco Matteo Ruvolo – abbiamo dato seguito alla nota dell’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, concludendo l’iter che permette ai lavoratori Asu del Comune di Ribera, già a partire dal mese di aprile, di ottenere l’integrazione oraria passando da 20 a 36 ore settimanali. E’ il primo passo verso la completa stabilizzazione del personale, senza il quale molti uffici potrebbero anche chiudere i battenti”. L’integrazione oraria degli Asu (circa 4mila in tutta la Sicilia; 40 in forza al Comune di Ribera) è stata approvata in seguito all’emendamento presentato dall’Onorevole Carmelo Pace.

“Siamo molto felici – afferma l’Assessore alle Risorse Umane Giuseppe Maria Sgrò – del fatto che questi lavoratori, che si impegnano a garantire quotidianamente servizi importanti per il nostro Ente, finalmente avranno uno stipendio dignitoso. E siamo molto soddisfatti, perché al tempo stesso riusciremo a garantire maggiori servizi ai nostri cittadini”.

“Siamo grati – concludono il Sindaco Ruvolo e l’Assessore Sgrò – e ringraziamo l’Onorevole Pace per aver posto l’attenzione su una questione così importante e per la quale da anni si cercava una soluzione”.