S.Stefano Quisquina, al via lavori di regimazione acque meteoriche “Vallone Mannirazza”

Sono iniziati i lavori di regimazione delle acque meteoriche Centro abitato “Vallone Mannirazza” nel Comune di Santo Stefano Quisquina. Lo rende noto il sindaco Francesco Cacciatore che in una nota dichiara: “Un’opera attesa da tempo dalla comunità stefanese, necessaria e funzionale che sarà in grado di ridurre i picchi e il rischio idraulico complessivo rispondendo a un’esigenza concreta di messa in sicurezza di una consistente porzione del nostro territorio. Un obiettivo conseguito frutto di una pianificazione attenta fra l’amministrazione Comunale con il proprio Ufficio Tecnico che ha redatto il progetto esecutivo, l’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente e il Dipartimento Regionale della Protezione Civile che ha finanziato i lavori.”