La “super mafia” che passa (anche) da Canicattì: chieste 75 condanne (NOMI)

La Direzione distrettuale antimafia di Milano ha avanzato la richiesta di condanna nei confronti di 75 imputati coinvolti, a vario titolo, nella maxi inchiesta “Hydra”, l’indagine che ipotizza un “sistema” mafioso lombardo costruito su un’alleanza tra Cosa nostra, Ndrangheta e Camorra. Le richieste – per un totale di 550 anni di carcere – sono state formulate dal procuratore capo Marcello Viola e dai pm Alessandra Cerreti e Rosario Ferracane. Si tratta degli imputati che hanno scelto la via del rito abbreviato.

Tra loro ci sono anche quattro canicattinesi mentre altri due – Gioacchino Amico e Raimondo Orlando – hanno optato per il rito ordinario. La pena più alta – per gli agrigentini sul banco degli imputati – è stata proposta per Giuseppe Sorce (16 anni e 6 mesi di reclusione), 50 anni, di Canicattì; 3 anni e 8 mesi di carcere è la richiesta per Giovanni Gatto, 45 anni, di Canicattì; 3 anni di reclusione sono stati chiesti per Maurizio Li Calzi, 53 anni, e Maria Marino, 46 anni, entrambi di Canicattì.

A Milano c’è un “contesto mafioso” simile a quello calabrese, “né più né meno della Calabria”, avevano detto i pm all’inizio dei loro interventi due giorni fa, davanti al gup Emanuele Mancini. Il maxi procedimento ‘Hydra’, scaturito dalle indagini dei carabinieri del Nucleo investigativo, è a carico in totale di 146 persone, ma le altre posizioni sono in udienza preliminare (rito ordinario), poco meno di una sessantina, e altre ancora puntano ai patteggiamenti. Al procuratore Marcello Viola e alla pm Cerreti, tra l’altro, nei mesi scorsi era anche stata rafforzata la scorta per minacce ricevute legate a queste indagini. Indagini passate pure per una decisione del gip che bocciò gran parte degli arresti, poi però confermati da Riesame e Cassazione.

TUTTE LE RICHIESTE DI CONDANNA

Abd El Latif Mohamed Emam Taha, 3 anni; Giovanni Abilone, 16 anni; Vincenza Albanese, 12 anni; Giuliano Anderlini, 3 anni; Pasquale Antonazzo, assoluzione richiesta; Simone Aquilano, 2 anni 6 mesi; Manuela Aquilanti, 3 anni; Salvatore Barra, 3 anni; Antonio Bassetto, 3 anni 4 mesi; Salvatore Bianco, 6 anni; Samuele Bonanno, 7 anni (capo 8) e 9 anni (capi 23–26–29–40); Alessandro Bramonti, 11 anni; Domenico Brancaccio, 11 anni; Antonio Caldarelli, 2 anni 4 mesi; Pasquale Callipari, 2 anni 6 mesi; Claudio Cannizzaro, 3 anni; Marco Cassago, 3 anni; William Alfonso Cerbo, 5 anni; Giovanni Cirillo, 12 anni; Alessio Ciulla, 3 anni 6 mesi; Emanuela Colombo, 3 anni; Salvatore Coluccio, 4 anni 4 mesi; Luca Congiu, 3 anni; Francesco Cottone, 3 anni; Filippo Crea, 20 anni; Giacomo Cristello, 18 anni; Aurelio D’Alia, 4 anni 4 mesi; Vincenzo Deodato, 6 anni 6 mesi; Michele Destefano, 5 anni; Antonio Dimiccoli, 8 anni; Giuseppe Fidanzati, 20 anni; Stefano Fidanzati, 5 anni; Giuseppe Fiore, 12 anni; Gianfranco Fontana, 6 anni; Antonino Galioto, 14 anni 6 mesi; Yrina Gayl, assoluzione richiesta; Giovanni Gatto, 3 anni 8 mesi; Maria Rita Gennaro, 3 anni; Antonio Grasso, 16 anni; Paolo Grasso, 12 anni; Antonino Guarnaccia, assoluzione richiesta; Giada Jelmini, 3 anni 6 mesi; Alessandro La Cara, 7 anni; Maurizio Li Calzi, 3 anni; Maria Marino, 3 anni; Pietro Mazzotta, 16 anni; Maurizio Menghetti, 3 anni 6 mesi; Luca Milano, 3 anni 8 mesi; Alessandro Illuminato Molluso, 4 anni 4 mesi; Francesco Molluso, 4 anni; Alessandro Monti, 5 anni; Maria Assunta Morana, 3 anni; Ejll Mroshaj, 4 anni; Girrabet Gabriele Ohannassian, 3 anni; Carmelo Oliveri, 5 anni; Bernardo Pace, 18 anni; Domenico Pace, 14 anni; Michele Pace, 16 anni; Iginio Panaiia, 3 anni 8 mesi; Daniele Papalia, 5 anni; Claudio Perversi, 3 anni; Riccardo Francesco Perversi, 16 anni; Saverio Pintaudi, 4 anni; Giuseppe Pizzata, 18 anni; Orsolo Polise, 3 anni; Maria Domenica Postu’, 10 anni; Antonio Romeo, 12 anni; Massimo Rosi, 20 anni; Andrea Michele Russo, 3 anni 8 mesi; Daniela Sangalli, 12 anni; Sergio Sanseverino, 16 anni; Saverio Sergi, 3 anni 8 mesi; Tindaro Silvestro, 3 anni; Giuseppe Sorce, 16 anni 6 mesi; Giuseppe Spatola, 3 anni; Pasquale Filomeno Toscano, 12 anni 8 mesi; Klement Veizaj, 3 anni 8 mesi; Giuseppe Zavettieri, 3 anni 8 mesi.