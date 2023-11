Disservizi ospedale Sciacca, Termine: “la presenza di tutti al corteo è fondamentale”

Un invito a tutti a partecipare alla manifestazione pubblica per la buona sanità e a difesa dell’ospedale Giovanni Paolo II. Un invito a chi potrà esserci la mattina di venerdì 10 novembre. Lo rivolge il sindaco di Sciacca Fabio Termine che dichiara: “La presenza di ognuno di noi è fondamentale, per dimostrare che teniamo alla sanità pubblica, per fare scudo e difendere l’ospedale della città e di un intero vasto territorio da un processo di continua degradazione. Ed è per tale ragione che tanti sindaci hanno deciso di mettersi assieme e di promuovere questa iniziativa, questa mobilitazione, aperta a tutti, ai Consiglio comunali, alle Associazioni, ai Comitati Civici, alle Scuole, alle Organizzazioni Sindacali e di Categoria, alle Attività Commerciali e Imprenditoriali, ai singoli cittadini che invito tutti alla manifestazione. Per chi potrà venire, è importantissimo che ci sia. L’ospedale è di tutti. E il nostro territorio non merita quello che da tempo sta accadendo. Ma, al contrario, merita una struttura non solo efficiente, con tutti i reparti funzionanti, con personale in numero adeguato, con strumentazione all’avanguardia, ma merita un ospedale d’eccellenza nel rispetto della sua storia, della sua lunga tradizione. Ecco perché è importante esserci, per chi potrà esserci, per difendere ognuno la salute propria e quella di intere popolazioni”.

L’appuntamento è per il 10 novembre in piazza Saverio Friscia, alle ore 10. In corteo si scenderà per Corso Vittorio Emanuele, attraversando il centro storico di Sciacca, per confluire in Piazza Angelo Scandaliato.