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In fiamme camion all’esterno di un oleificio, al via le indagini 

Un incendio, la cui natura è ancora al vaglio degli investigatori, è divampato nell’area esterna dell’oleificio Bono, in contrada Bordea

Pubblicato 26 secondi fa
Da Redazione

Notte di fuoco a Sciacca. Un incendio, la cui natura è ancora al vaglio degli investigatori, è divampato nell’area esterna dell’oleificio Bono, in contrada Bordea.

Le fiamme, in breve tempo, hanno danneggiato un camion che si trovava parcheggiato in quella zona. Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del locale distaccamento. Al via le indagini per accertare le cause del rogo. Al momento non viene esclusa alcuna ipotesi. 

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