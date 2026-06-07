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In fiamme camion all’esterno di un oleificio, al via le indagini
Un incendio, la cui natura è ancora al vaglio degli investigatori, è divampato nell’area esterna dell’oleificio Bono, in contrada Bordea
Notte di fuoco a Sciacca. Un incendio, la cui natura è ancora al vaglio degli investigatori, è divampato nell’area esterna dell’oleificio Bono, in contrada Bordea.
Le fiamme, in breve tempo, hanno danneggiato un camion che si trovava parcheggiato in quella zona. Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del locale distaccamento. Al via le indagini per accertare le cause del rogo. Al momento non viene esclusa alcuna ipotesi.
Redazione
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