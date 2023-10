L’azienda di Sciacca Campo d’Oro vince il premio “Impresa e Valore 2023”

L’azienda Campo d’Oro di Sciacca, in provincia di Agrigento, leader nella produzione di conserve alimentari e specialità siciliane, è stata premiata dalla Camera di commercio di Milano, Monza, Brianza e Lodi con il riconoscimento di “impresa e Valore 2023”. La cerimonia si è svolta al teatro alla Scala di Milano. Il premio istituito dalla Camera di commercio di Milano riconosce il grande valore imprenditoriale, la capacità di assumere un rischio, la tenacia, l’intraprendenza, l’innovazione e la solidarietà per uno sviluppo economico e sociale della cultura dell’impresa.

Valori che l’imprenditoriale Paolo Licata, amministratore unico della Campo d’Oro, è stato in grado di creare grazie alla connessione con il territorio e la comunità siciliana. L’azienda siciliana è in pieno sviluppo industriale, con un progetto che punta alla sostenibilità, all’ampliamento degli spazi di produzione, imballaggio e mensa. Giunta alla terza generazione, la Campo d’Oro è un’azienda che esporta in 28 paesi nel mondo, ma soprattutto in Germania, Francia e Stati Uniti, dove è presente a Chicago con una consociata.