Reti idriche, oltre 10 milioni di euro per interventi nell’Agrigentino

Importante risultato per il servizio idrico dell’Ambito Territoriale Ottimale di Agrigento. La Regione Siciliana, con il D.D.G. n. 927 del 17 giugno 2026, ha approvato gli elenchi delle proposte progettuali presentate nell’ambito dell’Azione 2.5.1 del PR FESR Sicilia 2021-2027, destinata al miglioramento delle infrastrutture idriche. Tra gli interventi ammessi a finanziamento figurano il completamento della rete idrica del Comune di Sciacca, per un importo complessivo di 7,92 milioni di euro, e i lavori di ristrutturazione e automazione della rete idrica del Comune di Campobello di Licata, relativi al terzo e quarto stralcio funzionale, per un valore complessivo di oltre 2,6 milioni di euro.

Nello stesso provvedimento sono stati inseriti tra gli interventi ammissibili ma non finanziati per insufficienza delle risorse disponibili diversi progetti ritenuti strategici per il territorio agrigentino. Si tratta della sostituzione di tratti delle condotte adduttrici tra contrada Fico Granatelli e il sifone Voltano verso San Biagio Platani,del completamento della rete idrica della frazione Giardina Gallotti ad Agrigento e della sostituzione della rete idrica del Comune di Raffadali.Complessivamente, i progetti ammessi testimoniano il lavoro di programmazione svolto dall’Assemblea Territoriale Idrica e da Aica per il potenziamento delle infrastrutture e per il contrasto alle dispersioni idriche che interessano numerosi centri della provincia.

“L’approvazione di questi interventi rappresenta un passo concreto verso l’ammodernamento delle reti e il miglioramento della qualità del servizio offerto ai cittadini – dichiarano la Presidente di Aica, Danila Nobile, il Direttore Generale, Francesco Fiorino ed il Presidente dell’Assemblea dei Sindaci, Salvatore Di Bennardo – Il finanziamento ottenuto consentirà di ridurre le perdite, aumentare l’efficienza del sistema idrico e rafforzare la resilienza delle infrastrutture. Continueremo a lavorare affinché anche i progetti oggi ammissibili ma non finanziati possano trovare adeguata copertura economica, considerata la loro rilevanza strategica per il territorio agrigentino”.