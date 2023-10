Scontri durante la partita Folgore-Sciacca, fermati alcuni ultras: due tifosi in ospedale 

Momenti di tensione al termine della partita tra Folgore e Sciacca valida per il campionato di Eccellenza. Secondo una prima ricostruzione, alcuni ultras agrigentini avrebbero aggredito i tifosi della squadra locale. Due di loro sono finiti in ospedale a causa delle ferite riportate. Le forze dell’ordine sono intervenute per placare gli animi e almeno due ultras dello Sciacca sarebbero stati fermati. Perquisizioni, inoltre, sono state effettuate sul bus dei tifosi ospiti che stavano facendo rientro a Sciacca. Al vaglio le loro posizioni.

A commentare l’accaduto è proprio la Folgore attraverso una nota: “Un grave episodio, un vero e proprio agguato perpetrato nei confronti di sportivi castelvetranesi che in compagnia di mogli e bambini stavano tornando a casa… I ragazzi aggrediti fortunatamente sono fuori pericolo di vita. La ASD Folgore Calcio Castelvetrano confida nell’operato delle forze dell’ordine affinché tutti gli autori di questo vile e criminoso episodio vengano individuati.”

Arriva anche il commento dell’Unitas Sciacca: “L’Unitas Sciacca Calcio, nell’apprendere dei disordini tra le tifoserie avvenuti dopo la partita di oggi contro la Folgore, si dissocia con fermezza e disgusto da ogni episodio di violenza, lontano anni luce dalla storia della nostra società e della nostra città, oltre che dalla storia personale del Presidente, di tutti i dirigenti, di tutti i tesserati e di tutti gli sportivi, in maniera esattamente speculare ai nostri odierni avversari di Castelvetrano.Al sostenitore della Folgore, che risulta colpito, vanno il nostro abbraccio e tutta la nostra solidarietà. Nella speranza di una pronta e completa ripresa. Confidiamo nelle indagini delle forze dell’ordine per stabilire ed accertare i fatti e le responsabilità a carico dei soggetti coinvolti, che dovranno essere puniti in maniera esemplare.”