Arnas Garibaldi Catania, stabilizzati operatori sanitari e amministrativi

CATANIA (ITALPRESS) – Stabilizzati all’Arnas Garibaldi di Catania un centinaio di operatori sanitari e amministrativi, grazie alla legge Milleproroghe. Lo rende noto il Commissario Straordinario, Fabrizio De Nicola.“Con l’avviso per la stabilizzazione del personale precario del mese di aprile 2023, in esecuzione dell’applicazione della normativa prevista dalla cosiddetta Legge Milleproroghe – si legge in una […]