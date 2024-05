Turisti francesi derubati a Licata: portati via soldi, documenti e cellulari 

Spiacevole disavventura per una coppia di turisti francesi a Licata. Marito e moglie, in compagnia dei loro figli, hanno deciso di visitare la spiaggia di Mollarella ma al ritorno in auto hanno trovato una brutta sorpresa.

L’auto era stata scassinata da ignoti malviventi che hanno portato via quanto di prezioso vi era all’interno: portafoglio con documenti, circa 500 euro, cellulari ed effetti personali. Alla coppia non è rimasto altro che recarsi al locale commissariato e denunciare il furto alla polizia. Al via le indagini per risalire ai responsabili.