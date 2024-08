PALERMO (ITALPRESS) – Gianfranco Miccichè, capogruppo del Gruppo Misto all’Assemblea Regionale Siciliana, aderisce all’ARS al Movimento per l’Autonomia (MPA) di Raffaele Lombardo.“Forza Italia – afferma l’ex presidente dell’ARS – rimane il mio riferimento nazionale, ho contribuito a fondarla con Silvio Berlusconi e resterà sempre nel mio DNA. La FI concepita in Sicilia da Berlusconi non […]