Sparatoria durante festa infiorata, 2 arresti e una denuncia

La polizia di Noto ha arrestato due giovani e denunciato un minorenne a seguito di una sparatoria avvenuta nella notte appena trascorsa nel centro storico di Noto durante l’Infiorata.

Secondo una prima ricostruzione, un gruppo di ragazzi si e’ ritrovato in via Rocco Pirri, a due passi da corso Vittorio Emanuele, in prossimita’ di un locale frequentato da ragazzi. Ne e’ nata una discussione culminata con degli spari ma, stando ad una prima ricostruzione, non sarebbe rimasto ferito nessuno. A sentire i colpi d’arma da fuoco sono stati gli agenti del commissariato di polizia di Noto che si sono portati sul luogo degli spari e quando hanno visto gli investigatori tre giovani sarebbero scappati, tra cui un minorenne, poi denunciato. Gli altri due, invece, sono stati bloccati dai poliziotti e tratti in arresto: e’ stata anche sequestrata una pistola.