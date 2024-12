Donazione di Unicredit a “Inventare Insieme” per il Centro Tau di Palermo

PALERMO (ITALPRESS) – UniCredit ha fornito un contributo economico all’Associazione Inventare Insieme onlus per l’acquisto di attrezzature informatiche ed arredi per l’allestimento degli spazi di due locali di recente comprati ed incorporati al Centro Tau, ubicato nel quartiere Zisa di Palermo. L’Associazione Inventare Insieme onlus è stata costituita nel 1990 per dare vita, attraverso il […]