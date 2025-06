L’Orchestra l’I.C Giovanni Philippone/Giovanni XXIII di San Giovanni Gemini sarà intitolata al giudice Livatino

In occasione della Giornata della Legalità, l’Istituto Comprensivo Giovanni Philippone / Giovanni XXIII di San Giovanni Gemini, con la collaborazione del Comune di Cammarata , della Proloco di Cammarata e dell’Associazione Fidapa sezione di Cammarata – San Giovanni Gemini ha scelto di rendere omaggio a una figura esemplare della giustizia italiana: il giudice Rosario Livatino, simbolo di integrità, coraggio e impegno nella lotta contro la mafia.

Nel corso di una cerimonia, che si svolgerà mercoledì 4 giugno 2025, alle ore 18:00 presso il Teatro Comunale “Giuseppe Lena” di Cammarata, l’Orchestra scolastica sarà ufficialmente intitolata al giudice Rosario Livatino, per trasmettere agli studenti e alla comunità scolastica i valori di giustizia, onestà e responsabilità che hanno guidato la sua vita.

La scuola, attraverso la musica, intende rafforzare il messaggio che la legalità è una scelta quotidiana, fatta di piccoli e grandi gesti. Intitolare l’orchestra al giudice Livatino è un modo per rendere vivo il suo insegnamento e per continuare, con strumenti diversi ma con la stessa determinazione, il suo impegno per un mondo più giusto.

Il progetto è stato curato dal Dirigente Scolastico dott. G. Oliveri, e dai docenti prof. F. Arcodia, prof. I. Gagliano, prof.ssa E. Esabon, Prof.ssa R. Di Marco .