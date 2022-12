In auto da Reggio Calabria verso la Sicilia con 6 kg cocaina, arrestato

REGGIO CALABRIA (ITALPRESS) – La Guardia di Finanza ha arrestato a Reggio Calabria, per traffico di sostanze stupefacenti, un ventitreenne della provincia di Vibo Valentia.

L’uomo, che era diretto in Sicilia a bordo di un’auto, è stato sottoposto, nell’area degli imbarcaderi, ad un ordinario controllo di polizia dai finanzieri della Compagnia di Villa San Giovanni, nel corso del quale ha mostrato segni di nervosismo. Con l’ausilio di un’unità cinofila della Compagnia Pronto

Impiego di Reggio Calabria, è stata perquisita l’auto e sono stati scoperti due doppifondi ricavati sotto i sedili anteriori, in cui erano occultati cinque panetti di cocaina dal peso complessivo di 6 chilogrammi. La droga e l’autovettura utilizzata per il traffico illecito sono stati sequestrati; l’uomo,

indagato per la violazione della normativa in materia di sostanze stupefacenti, arrestato e condotto nella Casa Circondariale

“Arghillà” di Reggio Calabria, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Lo stupefacente, qualora venduto al dettaglio, avrebbe potuto fruttare alla criminalità organizzata circa 400.000

euro.

– foto: ufficio stampa Guardia di Finanza

(ITALPRESS).