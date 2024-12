MESSINA (ITALPRESS) – Visita in Sicilia per la First Lady degli Stati Uniti, Jill Jacobs Biden. Nella base militare di Sigonella la consorte del presidente Joe Biden ha incontrando i parenti dei soldati americani. Come seconda tappa si è recata a Gesso, frazione di Messina, luogo di origine dei suoi bisnonni, Concetta Scaltrito e Gaetano […]