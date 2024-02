Maria Grazia Furnari nuovo commissario del Policlinico di Palermo

PALERMO (ITALPRESS) – Si è insediato il nuovo Commissario Straordinario del Policlinico “Paolo Giaccone” di Palermo, Maria Grazia Furnari, che subentra all’uscente Maurizio Montalbano. Svolgerà le funzioni commissariali nelle more del perfezionamento della sua nomina a direttore generale.“E’ per me un onore e una grande responsabilità essere stata nominata in un’azienda prestigiosa come il Policlinico […]