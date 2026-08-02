Messina

Messina, si scava ancora tra le macerie della palazzina crollata. Vvf “Oggi speriamo di raggiungere i dispersi”

Le ricerche proseguono su due distinti fronti di scavo che avanzano l’uno verso l’altro

Pubblicato 2 giorni fa
Da Redazione

MESSINA (ITALPRESS) – I Vigili del Fuoco confidano di poter raggiungere in tempi brevi le persone ancora disperse sotto le macerie della palazzina crollata nel quartiere Pistunina, a Messina. “Contiamo di ritrovarle nella giornata di oggi, perché ci stiamo avvicinando sempre di più e ci sono sempre più indizi che confermano la bontà della strategia adottata”, ha dichiarato il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco, Michele Burgio.

Le ricerche proseguono su due distinti fronti di scavo che avanzano l’uno verso l’altro. “Abbiamo elementi che ci stanno sostenendo nei punti individuati per la ricerca. Man mano che il campo d’azione si restringe aumentano le probabilità di ritrovare i dispersi”, ha spiegato Burgio, confermando che le operazioni proseguono senza sosta con l’obiettivo di raggiungere quanto prima le persone ancora intrappolate sotto le macerie.

– Foto di repertorio xr6/Italpress –

(ITALPRESS).

Argomenti Correlati:#noindex
0 commenti
Grandangolo Settimanale N.26/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N.26/2026
Pagina 1 di 16
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:

Ultime Notizie

di Angelo Gelo

Guasto alla rete idrica: dieci famiglie senz’acqua da giorni, proteste contro AICA
Apertura

Cade da balcone di una casa al secondo piano: grave bimbo di 8 anni
Apertura

Crisi idrica, Carmina porta bidoncino alla Camera: “simbolo di un diritto negato”
Apertura

Tragico schianto tra scooter e tir, morto 28enne 
di Giuseppe Castaldo

Il delitto di Patrizia Russo, i giudici: “Salamone ha agito per futili motivi, non merita attenuanti”
banner italpress istituzionale banner italpress tv