Palermo, nuovo riconoscimento per Studio Legale Palmigiano e Associati

PALERMO (ITALPRESS) – Lo Studio legale Palmigiano e Associati è nella classifica del Sole 24 Ore “Gli Studi Legali dell’Anno” 2023, che ogni anno premia le migliori realtà del panorama italiano. La rilevazione organizzata dal Sole 24 Ore (in collaborazione con Statista, società tedesca esperta nella raccolta ed elaborazione di dati) era aperta a tutti gli avvocati, ai giuristi d’impresa e ai clienti. Anche quest’anno l’obiettivo del quotidiano economico è stato quello di raccogliere ed elaborare segnalazioni relative agli studi legali ritenuti di eccellenza sul territorio. All’interno dell’indagine emerge lo studio palermitano, fondato nel 1954 dall’avvocato Gaetano Palmigiano, oggi diretto dal figlio Alessandro, che, nell’ultimo anno, ha avuto una notevole trasformazione ed espansione, grazie alla nuova sede nel capoluogo siciliano oltre all’apertura della sede secondaria in Umbria, con un Dipartimento totalmente dedicato alla clientela straniera che vuole investire in Italia. Lo studio, con quasi settanta anni di esperienza, offre assistenza nel settore del diritto civile, commerciale, amministrativo ed internazionale, con un focus dedicato al diritto bancario in ambito nazionale e Real Estate nel panorama estero. Conta una squadra di professionisti dalla consolidata esperienza, come i senior partner Lucio Savagnone e Licia Tavormina e i partner Elisabetta Violante, Mattia Vitale, Luca Panzarella ed i junior partner Marco Cassata e Maria Grazia Cartabellotta, affiancati dalla collaborazione paralegale di Rosa Guttuso e dal personale di segreteria. “Sono lieto del riconoscimento, che premia una attività iniziata da mio padre e cresciuta nel tempo, anche grazie al lavoro di squadra di tutti i professionisti dello studio” – commenta Alessandro Palmigiano – Managing Partner di Palmigiano e Associati – “Questo risultato è per noi uno stimolo per crescere ancora di più ed offrire ai nostri clienti, privati ed imprese, un servizio efficace ed efficiente, al passo con i tempi e con i cambiamenti”. (ITALPRESS).

Photo Credits: Studio Legale Palmigiano e Associati