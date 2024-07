PALERMO (ITALPRESS) – Una sterzata decisa ai collegamenti tra città e aeroporto, ma anche per decongestionare il traffico in entrata e uscita da Palermo: a garantirla la nuova fermata ferroviaria De Gasperi, collocata all’incrocio tra l’omonima via e via Monti Iblei. L’opera, costata circa 12 milioni di euro e attiva dall’1 luglio, si inserisce nell’ambito […]