MILANO (ITALPRESS) – “In Sicilia decidono i siciliani, come ho sempre detto. Non i milanesi o i romani…”. Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, oggi a Milano, a margine di una visita alla sede di Telefono Donna all’Ospedale Niguarda. “Il Centrodestra unito – ha aggiunto Salvini – è un valore aggiunto a livello nazionale, in Sicilia e in Lombardia”.

