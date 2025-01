Si dimette assessore Volo, al suo posto Schifani nomina Faraoni

PALERMO (ITALPRESS) – L’assessore regionale della Salute, Giovanna Volo, ha rassegnato stamattina le sue dimissioni dall’incarico per motivi personali. E’ quanto si legge in una nota della Regione Siciliana.Il presidente della Regione, Renato Schifani, sottolinea la nota,durante un incontro a Palazzo d’Orlèans, a Palermo, l’ha ringraziata “per il lavoro svolto e l’abnegazione dimostrata in questi […]