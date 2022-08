PALERMO (ITALPRESS) – Il parlamentare regionale e assessore al territorio e ambiente della Regione Siciliana, Toto Cordaro, aderisce a Fratelli d’Italia. L’esponente politico, si legge in una nota, ha incontrato ieri a Messina la leader di FdI Giorgia Meloni, insieme ai coordinatori regionali del partito Giampiero Cannella e Salvo Pogliese. Con Cordaro, prosegue la nota, entra in Fratelli d’Italia una consistente comunità’ di amministratori locali, militanti e amici.

“La condivisione di valori fondanti come Patria e Famiglia e la storia personale e politica di Toto Cordaro trovano, così, una naturale collocazione nel partito della leader dei conservatori italiani ed europei”, sottolinea la nota. A dare il benvenuto a Cordaro sono i coordinatori regionali di Fratelli d’Italia in Sicilia, Giampiero Cannella e Salvo Pogliese.

(ITALPRESS).